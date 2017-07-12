Вашингтон, 12 июля, 2017, 06:16 — ИА Регнум. Вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет платить за строительство стены на границе с Мексикой, из американского бюджета всё же может быть выделено $1,6 млрд на эти цели, передаёт The Hill.

(сс)Michael Marcovici Деньги

По информации издания, соответствующий законопроект опубликовала Комиссия по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США.

«Обеспечение безопасности американских граждан и защита нашей родины является главным приоритетом», — заявил один из членов нижней палаты Конгресса Джон Картер.

По его словам, законопроект позволяет выделить ресурсы на то, чтобы «начать строительство стены вдоль южной границы, расширить существующую инфраструктуру пограничной безопасности, нанять больше пограничных патрулей и профинансировать операции по задержанию нелегалов».

Как передавало ИА REGNUM, в июне Дональд Трамп выступил с идеей о том, как Мексика может «сэкономить» на возведении стены на границе, предложив устанавливать на стену панели солнечных батарей.

«Мы думаем о строительстве стены в качестве солнечной стены, которая генерирует энергию и финансирует сама себя. Таким образом, Мексика будет платить гораздо меньше денег. Это имеет смысл, не так ли?», — заявил президент США.

Отметим, что на состоявшихся 7 июля переговорах с президентом Мексики Энрике Пенья Ньетой американский лидер в очередной раз заявил, что за строительство стены должна платить Мексика.