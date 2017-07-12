Анкара, 12 июля, 2017, 06:18 — ИА Регнум. Волна протестов в Турции продолжается: 11 июля турецкие СМИ сообщили о задержании более ста человек, среди которых сотрудники Научно-технологического исследовательского совета Турции, эксперты в области электроники и телекоммуникаций, передает Die Tagesschau со ссылкой на информационное агентство Anadolu.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Все они подозреваются в причастности к попытке военного переворота в Турции, который произошел в ночь с 15 на 16 июля. По мнению представителей турецких властей, они оказывали военным техническую поддержку, а также сотрудничали с проповедником Фетхуллахом Гюленом, который обвиняется в организации попытки переворота.

До сих пор были задержаны 52 сотрудника Совета Турции по научно-техническим исследованиям.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 году в часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, однако она обернулась неудачей: власть сохранилась у законного президента Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после неудавшегося военного переворота начался переворот «гражданский», так называемая «политическая чистка». На сегодняшний день задержано более 150 тыс. человек; 130 тысяч государственных служащих в связи с вынесенными постановлениями были уволены со своих мест без суда и следствия.

Лучшие в Турции представители интеллигенции, журналисты, писатели, ученые в возрасте 60 и 70 лет задержаны и обвинены в пособничестве перевороту. 182 журналиста, находящиеся сейчас в турецких тюрьмах, ждут объявления причин своего ареста.