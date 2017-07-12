Брюссель, 12 июля, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оправдал запрет властей Бельгии на ношение в публичных местах никаба, мусульманского женского головного убора, закрывающее лицо с узкой прорезью для глаз, пишет 11 июля Die Tagesschau.

CherryX Зал заседания ЕСПЧ

Сообщается, что решение суда было вынесено в связи с подачей жалоб двух жительниц Бельгии, исповедующих ислам. Они сообщили, что запрет на ношение никаба в публичных местах, введенный бельгийскими властями в июле 2011 года, нарушает их право на личную свободу.

ЕСПЧ признал обоснованным решение властей Бельгии, так как запрет, согласно решению суда, соответствует нормам демократического общества, и удерживает целостность бельгийского общества.

Подобная ситуация наблюдалась во Франции. В апреле 2011 года власти ввели закон о запрете ношения головного убора в публичных местах. В июля 2014 году ЕСПЧ признал запрет законным.