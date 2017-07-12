Москва, 12 июля, 2017, 03:57 — ИА Регнум. Введение биометрического контроля для российских граждан ударит прежде всего по Украине. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Leszek Leszczynski Биометрические данные

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«Они совершают абсолютно самоубийственную ошибку, потому что и так у большинства вменяемых людей нет никакого желания ехать на территорию Украины. Да, там есть у многих родные и близкие, есть могилы предков, хотелось бы иметь возможность их посещать, но если украинские власти создают такой заградительный режим, то это, прежде всего, ударит по самой же Украине. Они потеряют большую часть своих доходов от посещения со стороны российских граждан», — уверен парламентарий.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия вводить симметричные меры, Железняк напомнил о том, что Госдума РФ сегодня, 12 июля, должна рассмотреть решение о том, что российское гражданство будет предоставляться тем гражданам Украины, которые у нотариуса заявят о том, что они отказываются от украинского гражданства.

«Совершенно очевидно, что такие нелепые решения, которые принимаются на Украине, приведут к тому, что всё больше украинцев перестанут хотеть быть гражданами Украины», — отметил депутат ГД.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ посчитал желание Киева ввести биометрический контроль и предварительную электронную регистрацию для российских граждан, въезжающих на Украину, прискорбным. Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что нынешним киевским властям многомиллионные родственные и дружеские связи граждан двух стран кажутся реальной угрозой.