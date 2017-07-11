Кишинёв, 12 июля, 2017, 02:54 — ИА Регнум. На прошлой неделе, напомним, в некоторых молдавских СМИ появились сообщения, что Евгений Шевчук с семьей покинул Молдавию и отправился на Мальту. Однако молдавские власти опровергли эту информацию.

Kodru Экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный совет (ВС) Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с бывшего президента Приднестровья Шевчука в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах. В общей сложности Шевчук стал фигурантом шести уголовных дел. Как отметил спикер парламента Александр Щерба, Шевчук «создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения». Экс-президента подозревают в превышении служебных полномочий, контрабанде товаров через государственную границу, взяточничестве, присвоении народных средств, в том числе через Стабилизационный фонд, и других преступлениях.

В ночь перед голосованием о снятии неприкосновенности Шевчук незаконно покинул территорию ПМР, убыв в Молдавию. Власти Молдавии заявили, что не намерены выдавать Шевчука Приднестровью.