Санкт-Петербург, 12 июля, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Глава Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит 12 июля божественную литургию в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В этот день отмечается праздник святых апостолов Петра и Павла.

Владислав Краев ИА REGNUM Петропавловский собор

Напомним, что святой Пётр считается небесным покровителем Северной столицы России — именно в его честь, а не в честь Петра I, и был назван город на Неве.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, во время литургии, которая начнется в 10:00, патриарху сослужат митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, архиереи и духовенство митрополии.

День святых апостолов Петра и Павла завершает Петров пост. Праздник установлен в память о мученической смерти святых апостолов и перенесении их мощей в Риме в 258 году. Кроме того, в 2017 году отмечается 1950-летие преставления святого апостола Петра.

Петропавловский собор на территории одноименной крепости был возведен по указу императора Петра I под руководством Доменико Трезини. Освящение храма состоялось 12 июля 1733 года. Собор является усыпальницей Дома Романовых, памятником архитектуры федерального значения. Распорядителем собора является Государственный музей истории Санкт-Петербурга, с которым Санкт-Петербургская епархия имеет договор о совершении регулярных воскресных и праздничных богослужений.

С 1990-х годов в соборе совершаются панихиды по российским императорам, а с 2000 года — богослужения в дни церковных праздников и по воскресным дням. В 2015 году после реставрации митрополит Варсонофий освятил главный престол собора. Действующим является лишь главный алтарь с престолом во имя святых апостолов Петра и Павла.

Добавим, что в Петербург глава РПЦ прибыл с острова Валаам. 11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Валаамского ставропигиального мужского монастыря.