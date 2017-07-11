Тбилиси, 11 июля, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Международный секретарь президента Грузии Тенгиз Пхаладзе ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову на его заявление относительно обостряемой Грузией ситуации в регионе, назвав эти обвинения необоснованными.

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По словам Пхаладзе, заявление о том, что сотрудничество Грузии и НАТО препятствует стабильности в регионе, лишено всяких оснований, а в действительности это сотрудничество лишь несет региону стабильность.

«Вчера мы выслушали очередные обвинения в том, что якобы Грузия обостряет ситуацию в регионе и что сотрудничество Грузии и НАТО препятствует стабильности в регионе. Такие заявления очень опасны на фоне, когда Россия делает шаги к оккупации регионов Грузии. Это крайне тревожно, и если кто и обостряет ситуацию в регионе, создает проблемы его стабильности, это именно милитаризация оккупированных территорий и ползучая оккупация, которую Россия осуществляет на территории Грузии», — отметил международный секретарь.

Он считает необходимой реакцию мирового сообщества и призывает партнеров Грузии четко зафиксировать позицию в связи с действиями России.

На встрече с министром иностранных дел Южной Осетии глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Грузия обостряет ситуацию в регионе, а сотрудничество Грузии и НАТО препятствует стабильности региона.