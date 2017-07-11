Ульяновск, 11 июля, 2017, 23:10 — ИА Регнум. По данным следствия, на протяжении восьми месяцев сотрудники городского управления муниципальной собственностью, используя свои должностные полномочия, вопреки вступившему в законную силу судебному акту, осуществляли незаконное вмешательство в деятельность местного ООО «Торгово-Офисный Центр».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Предприятию отказывали в заключении договора аренды земельного участка. При этом предприятие надлежащим образом осуществляло все необходимые арендные платежи.

До настоящего момента выплаченные средства предприятию не возвращены.

Днем 11 июля следственные органы провели обыски в соответствующих подразделениях городской администрации. Была изъята необходимая документация.

Расследование уголовного дела продолжается.