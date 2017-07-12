Леонид Нерсисян, , 23:09 — REGNUM 10 июля 2017 года министерство обороны Азербайджана отчиталось об очередных поставках вооружения из России — на этот раз речь шла о не уточнённом количестве боеприпасов различного типа, в том числе и для тяжелых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». За 2017 год это уже третья поставка, о которой сообщает Баку, — ранее были получены бронетранспортёры БТР-82А и самоходные противотанковые комплексы «Хризантема-С». Меняют ли эти поставки баланс в азербайджано-карабахском конфликте?

Баку продолжает получать заказанное в 2010—2013 годах оружие

Азербайджанские власти обнародуют факт каждой отдельной поставки военной техники по ранее подписанным контрактам. Контракты на основную массу вооружений, которые Баку начал получать с 2013 года и по нынешний день, были подписаны ещё в 2010 году. По большинству категорий поставки уже завершены, например, по танкам Т-90С, тяжелым реактивным системам залпового огня (РСЗО) «Смерч», самоходным артиллерийским установкам калибра 152-мм «Мста-С» и т.п. Однако, возможно, есть контракты, подписанные и несколько позже, предположительно в 2013 году — речь идёт о дополнительной партии ТОС-1А «Солнцепёк» (изначально их было заказано шесть, позже их количество увеличили до 18) и некотором количестве ПТРК «Хризантема-С». Поставки по всем этим контрактам предполагалось завершить к 2017 году — собственно, это мы и наблюдаем. Некоторая задержка возникла с поставкой боевых машин пехоты БМП-3, по которым Баку задерживает оплату, — на фотографиях с последних отгрузок мы так их и не увидели. Вполне возможно, что азербайджанские военные ещё один раз поднимут тему поставки российского оружия в конце 2017 года или начале 2018 года, уже при получении последней партии БМП-3.

Таким образом, никакой особой новости в последних поставках российского оружия Азербайджану нет — это реализация давно подписанных контрактов. При этом во всех более ранних аналитических материалах об азербайджано-карабахском конфликте мы всегда учитывали весь этот список вооружения, так как в любом случае было известно, что оно скоро будет поставлено.

Подробнее: Новая война в Нагорном Карабахе станет позиционной «мясорубкой»

Что же касается действий азербайджанских властей, всегда заостряющих внимание на очередном факте поставок (что в случае с израильским оружием делается нечасто), то их мотивация понятна — таким образом Баку пытается влиять на армяно-российские отношения, каждый раз вызывая понятное разочарование у армянской аудитории. Тем не менее поставки российского оружия Азербайджану — это факт, и, несмотря на некоторые плюсы, которые Россия получает от этих сделок («подсаживание» Баку на российские запчасти и боеприпасы и коммерческая выгода), есть и очевидный и ещё больший минус — рост вероятности полномасштабной войны, в которую в некоторых сценариях может быть затянута и российская армия.

Для Армении и Нагорно-Карабахской Республики же изменилось немного — поставщиков вооружения, альтернативных России, практически не существует — подобных скидок и преференций не даст больше ни одна страна. Поэтому остаётся лишь продолжать наблюдать за действиями Баку и дальше усиливать свои вооруженные силы.

Подробнее: Армения получила от России «Искандер»: Азербайджан может забыть про Карабах

«Солнцепёки» и «Хризантемы» не изменят баланса сил

Что касается последней поставки боеприпасов ТОС-1А (а возможно с ними и последних шести пусковых установок), то паниковать из-за этого армянской стороне точно не стоит. Конечно, «Солнцепёк» очень разрушительное оружие, но бороться с ним намного легче, чем даже с РСЗО «Град», находящимся на вооружении с 1963 года. А всё потому, что максимальная дальность стрельбы ТОС-1А составляет всего 6 км. Поразить такую цель можно даже с помощью 120-мм миномётов, или же противотанковых ракетных комплексов. Учитывая широкое распространение в зоне конфликта беспилотников и рельефа, позволяющего видеть противника с большого расстояния, азербайджанские войска смогут использовать «Солнцепёки» нечасто и только против первой линии армянских войск. Такое оружие не вносит никаких изменений в стратегическом смысле, просто на публику играет некоторая разрекламированность ТОС-1 в Сирии и Ираке, где они используются не против регулярной армии, а против террористических группировок.

Что касается самоходных ПТРК «Хризантема-С» — то это эффективное средство борьбы с танками, способное надёжно уничтожать танки типа Т-72Б в любой проекции. Однако, учитывая огромное количество самых разных современных ПТРК, закупленных Азербайджаном в последние годы (израильские Spike и LAHAT, украинско-белорусские «Скиф», российские «Корнет-Э»), поставка десятка новых изделий мало что меняет — танки уже в любом случае не могут быть определяющим видом вооружений. То же самое касается и азербайджанской бронетехники — последние конфликты на Ближнем Востоке показали, что даже более старые ПТРК состоятельны против современных танков и лишают их определяющей роли на поле боя.

Подробнее: Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) убивают традиционную войну

Читайте ранее в этом сюжете: Вслед за «Хризантемами» и боевыми машинами Баку получил «Солнцепёки»