Ямало-Ненецкий АО, 10 августа, 2002, 01:24 — ИА Регнум. За счет прошлогодних лизинговых закупок в этом году значительно улучшилась техническая база современных ПЭВМ. Установлены новые высокоскоростные модемы (на 1 Мегабит в секунду). Также службой автоматизированных систем управления при содействии компании "Газпромавтоматика" была произведена реконструкция системы передачи данных между подразделениями ООО "Надымгазпром", действующими на "Юбилейном", "Ямсовейском", "Медвежьем" газовых промыслах, в поселке Пангоды и Надыме. В результате все предприятия ООО "Надымгазпром" к началу второго полугодия 2002 года были объединены в единую компьютерную сеть. Это позволит в оперативном режиме передавать и получать любую информацию в считанные доли секунды.