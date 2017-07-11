Брюссель, 11 июля, 2017, 22:35 — ИА Регнум. Продление санкций Евросоюза и США против Сирии — ненормальная ситуация, заявил 11 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги переговоров с главой дипломатической службы ЕС Федерикой Могерини.

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Сергей Лавров напомнил, что санкции препятствуют восстановлению разрушенной войной страны и организации производства в Сирии продукции первой необходимости, особенно лекарственных средств, выпуск которых до войны был в Сирии очень развит.

Напомним, руководство Евросоюза приняло решение продлить действие санкций в отношении Сирии до 1 июня 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Брюсселе состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств России и ЕС Сергея Лаврова и Федерики Могерини. По их итогам Могерини заявила, что Евросоюз, несмотря на многие принципиальные разногласия с Россией, нуждается во взаимодействии с Москвой для решения региональных и глобальных проблем.