Париж, 11 июля, 2017, 22:24 — ИА Регнум. «Что-то в Киев зачастили визитеры из НАТО, Евросоюза и Канады. Впечатление такое, что именно они и являются главными видимыми спонсорами новой холодной войны, в которой Запад решил выставить против России Украину в качестве живого щита, — делится впечатлениями с читателями корреспондент французской AgoraVox Себастьян Эйрон. — Натовские специалисты обучают украинских солдат, диверсантов, подрывников, снайперов, которые затем отправляются в Донбасс, «препятствовать угрозе со стороны России» и «ожидать неминуемого вторжения регулярных частей Вооруженных сил РФ», присутствие которых они уже три года хотят доказать, но не могут этому найти свидетельств».

Джованни Доменико Тьеполо. Шествие Троянского коня в Трою. Около 1760 года

«После провала операции натовских кукловодов в Чечне и разгрома грузинских вояк, напавших в 2008 году на российских миротворцев, новым «троянским конем атлантизма» стала Украина, отправленная взорвать изнутри братство славянских народов и Россию в первую очередь», — пишет автор, обращая внимание на то, что в последнее время образовался «просто какой-то бум из заявлений Киева и визитов на Украину».

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Особенно знаковым, по мнению журналиста, является назначение спецпредставителем по выполнению Минских соглашений Курта Волкера, в чьи обязанности вписано «способствовать деэскалации конфликта на юго-востоке». «Однако, — указывает Эйрон, — вряд ли можно заподозрить Волкера в наличии такого стремления, если вспомнить, что он является директором Института международного лидерства Маккейна (The Mccain Institute For International Leadership). Того самого истеричного русофоба-сенатора. Институт Маккейна — аналитический центр, целью деятельности которого является развитие демократии и забота о правах человека — то есть вся та туфта, с помощью которой людям промывают мозги и оправдывают вторжение США в суверенные государства, прикрываясь разговорами о гуманистических побуждениях. Иностранные государства, за демократию и права человека в которых англосаксы обычно вступают в борьбу, бывают двух типов: либо это страны, богатые природными ресурсами, либо это соседи неугодных США государств. Украина явно относится ко второму типу».

Тех, кто не согласен с такой постановкой вопроса, автор приглашает посетить Триполи, Белград, Ханой, Багдад, Могадишо…

«Список можно продолжить. И да! Не забудьте обратить внимание на то, что главным охранителем прав мужчин и женщин является Саудовская Аравия — самая демократичная страна мира, безусловно», — едко иронизируя, заканчивает автор.

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