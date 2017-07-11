Москва, 11 июля, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Строительство школ в регионах будет проконтролировано партийным проектом «Модернизация образования».

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний

Об этом заявила координатор партпроекта «Модернизация образования», депутат Госдумы Валентина Миронова по итогам первого выездного заседания Общественного совета партийного проекта.

Парламентарий напомнила, что в первом полугодии 2017 года партпроект сосредоточился на школьном образовании, в частности, на программе создания новых ученических мест в регионах.

«По инициативе партии «Единая Россия» на эту программу было выделено 25 млрд рублей. Сейчас эта цифра увеличилась еще более чем на 10 млрд», — подчеркнула Валентина Миронова.

Партийный проект «Модернизация образования» до конца сентября будет мониторить ситуацию по этапам строительства. Так, до конца 2017 года запланировано строительство 86 школ в регионах РФ, сообщила Валентина Миронова.

«Региональным координаторам поставлена задача отслеживания этапов работ по строительству школ — через исполнительную власть, сотрудничая с профильными департаментами», — пояснила федеральный координатор партпроекта.

В качестве примера эффективного использования бюджетных средств Валентина Миронова привела построенную в Брянской области за 5 месяцев первую школу на 500 мест.

Также координатор партийного проекта направила соответствующий запрос в Министерство образования РФ и в Министерство строительства РФ, чтобы получить «дорожную карту», так как не всегда по регионам реально отследить ситуацию с созданием новых ученических мест.

«Конечно, будем ориентироваться на цифры профильных министерств», — отметила Валентина Миронова.

Парламентарий заверила, что в случае возникновения проблем со строительством школы в конкретном регионе, партийный проект будет реагировать целенаправленно, через департаменты и личный контроль.

«Еще очень действенен парламентский контроль в ходе региональной недели — будь то задержка с выплатой зарплат или проблемы, связанные со сроками и качеством строительства объектов», — подчеркнула федеральный координатор партийного проекта.