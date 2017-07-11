«Единая Россия» проконтролирует строительство школ в регионах
Москва, 11 июля, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Строительство школ в регионах будет проконтролировано партийным проектом «Модернизация образования».
Об этом заявила координатор партпроекта «Модернизация образования», депутат Госдумы Валентина Миронова по итогам первого выездного заседания Общественного совета партийного проекта.
Парламентарий напомнила, что в первом полугодии 2017 года партпроект сосредоточился на школьном образовании, в частности, на программе создания новых ученических мест в регионах.
«По инициативе партии «Единая Россия» на эту программу было выделено 25 млрд рублей. Сейчас эта цифра увеличилась еще более чем на 10 млрд», — подчеркнула Валентина Миронова.
Партийный проект «Модернизация образования» до конца сентября будет мониторить ситуацию по этапам строительства. Так, до конца 2017 года запланировано строительство 86 школ в регионах РФ, сообщила Валентина Миронова.
«Региональным координаторам поставлена задача отслеживания этапов работ по строительству школ — через исполнительную власть, сотрудничая с профильными департаментами», — пояснила федеральный координатор партпроекта.
В качестве примера эффективного использования бюджетных средств Валентина Миронова привела построенную в Брянской области за 5 месяцев первую школу на 500 мест.
Также координатор партийного проекта направила соответствующий запрос в Министерство образования РФ и в Министерство строительства РФ, чтобы получить «дорожную карту», так как не всегда по регионам реально отследить ситуацию с созданием новых ученических мест.
«Конечно, будем ориентироваться на цифры профильных министерств», — отметила Валентина Миронова.
Парламентарий заверила, что в случае возникновения проблем со строительством школы в конкретном регионе, партийный проект будет реагировать целенаправленно, через департаменты и личный контроль.
«Еще очень действенен парламентский контроль в ходе региональной недели — будь то задержка с выплатой зарплат или проблемы, связанные со сроками и качеством строительства объектов», — подчеркнула федеральный координатор партийного проекта.