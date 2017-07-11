Демянск, Новгородская область, 11 июля, 2017, 22:04 — ИА Регнум. Валдайский районный суд сегодня, 11 июля, вынес обвинительный приговор в отношении главы Лычковского сельского поселения Демянского района Новгородской области Николая Аверкина, который обвинялся в получении взятки в крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, чиновник признан виновным в получении денежного вознаграждения в сумме более 770 тыс. рублей.

Amic.ru Места лишения свободы

Эти средства, как было установлено в суде, он получил с июня 2013 года по октябрь 2015 года от ООО «Аргус Газификация» — эта компания незаконно занимала площади в административном здании за ежемесячные вознаграждения Аверкину, перечисляемые на зарплатную банковскую карту, выпущенную на имя местного жителя, который по рекомендации главы поселения был принят на работу в ООО «Аргус Газификация». При этом, как установило следствие, фактически никакой работы в данной организации местный житель не выполнял, а перечисляемыми на карту денежными средствами распоряжался глава поселения.

Николаю Аверкину назначено наказание в виде семи лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишения права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что на сайте Валдайского районного суда размещены три внепроцессуальные обращения по этому делу. За главу вступились депутаты Лычковского поселения, которые «убедительно просят разобраться в деле и вынести единственный оправдательный приговор».

О своей убеждённости в невиновности Аверкина сообщил совет ветеранов села Лычково, также о тщательном рассмотрении дела ходатайствовали главы сельских поселений Демянского муниципального района.

Напомним, Николай Аверкин возглавляет Лычковское сельское поселение с 2010 года — он избирался на этот пост дважды от партии «Единая Россия». Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено в мае 2016 года, он находился под домашним арестом.