Лондон, 11 июля, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Министр сделал такую оценку в британском парламенте в ответ на слова депутата палаты общин Филипа Холлобоуна о том, что Брюсселю нужно дать «от ворот поворот», если они попросят еще хоть пенни.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Евроскептик Холлобоун напомнил, что с 1973 года, когда Британия вступила в общий рынок, Лондон заплатил Брюсселю с учетом индексации уже £209 млрд ($270 млрд).

Джонсон ответил депутату, что видел «суммы отступных», которые предполагает потребовать от Лондона Брюссель, и они кажутся ему «грабительскими».

"Я думаю, что «от ворот поворот» — это совершенно уместное выражение», — сказал глава МИД Великобритании.

Ранее журналисты Financial Times проанализировали новые требования группы стран во главе с Францией и Германией: по их данным, выход Британии из ЕС может стоить ей до 100 млрд евро.

В Лондоне на это ответили, что такие счета не примут. Об этом заявил телеканалу ITV руководитель британской переговорной группы по Brexit Дэвид Дэвис.

ЕС со своей стороны заявил, что точная сумма, которую должна будет выплатить Британия в ЕС по своим обязательствам, пока не установлена. По словам координатора ЕС по переговорам по Brexit Мишель Барнье, речь не идет о «наказании» или «отступных», а исключительно об обязательствах Лондона.