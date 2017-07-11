Берлин, 11 июля, 2017, 21:39 — ИА Регнум. «Когда в 2014 году Евросоюз ввел экономические санкции против России, казалось, что они принесут желаемый эффект: российская экономика погрузилась на два года в рецессию и, казалось, беспросветную, — пишет на страницах немецкого издания Der Spiegel его обозреватель Беньямин Биддер. — Однако выкрутилась из тяжелой ситуации Россия довольно быстро: с начала нынешнего года положение улучшается, ВВП идет в рост. Согласно различным прогнозам, этот показатель увеличится на 0,7 — 1,5% в этом году по сравнению с прошлым».

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«В момент, когда цены на нефть вошли в пике, Центробанк России не стал искусственно поддерживать свою валюту, как это делали другие нефтедобывающие страны. Это удешевило зарплату россиян, однако сокращение импорта, обусловленное наложенными на Москву санкциями, стимулировало развитие российского внутреннего производства, продукция которого оказалась менее дорогой по сравнению с зарубежными аналогами. Национальные компании от искусственных ограничений, наложенных Западом, только выиграли, а население преодолело кризис с меньшими потерями, чем это было бы при сохранении закупок товаров за рубежом», — объясняет ситуацию собеседник Биддера ирландский экономист Крис Уифер, проработавший в России 19 лет и изучавший процессы, происходившие в её экономике «не по комиксам в западных изданиях».

По мнению ирландца, «российская экономика сейчас очень конкурентоспособна». «Хотя зарплаты в пересчете на доллары и сократились, при довольно низком налогообложении Россия выглядит более привлекательной для инвесторов, чем Китай. Бюджет же сохранил стабильность: при упавшей цене на доллар их количество, поступавшее в бюджет, вроде бы уменьшилось, но за счет возросшей стоимости американской валюты рублевое наполнение бюджета фактически осталось прежним», — отмечает он.

В целом, российские финансы, считает Уифер, «чувствуют себя очень хорошо: резервы ЦБ выросли с 350 до 400 миллиардов долларов, отток капиталов прекратился». По прогнозам ирландского экономиста, в 2019 году ВВП РФ вырастет на 2 — 2,5%, «российские же специалисты рассчитывают на 4%, но для этого нужен более активный приток иностранных инвестиций, а РФ пока не убедила достаточно своих партнеров в том, что ее правительство заинтересовано в улучшении бизнес-климата».

«В России обычно спохватываются тогда, когда реально нависает угроза краха, — делится наблюдениями Уифер. — Вот и сейчас правительству понятно, что, если сидеть сложа руки, лучше не будет. Путин, как жжется, понял, что у него есть возможность передать страну преемнику в состоянии лучше того, в котором он ее получал».

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