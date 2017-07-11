Москва, 11 июля, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Осужденный за организацию разбоя инвалид-колясочник Антон Мамаев после трёхдневного медицинского обследования будет возвращен в следственный изолятор, сообщает газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По словам председателя одной из комиссий Общественной палаты Марии Каннабих, медики обещали сделать всё возможное для сохранения здоровья инвалида.

Мария Каннабих надеется, что переведенному обратно в СИЗО Антону Мамаеву не придётся дожидаться суда более одной недели.

Кроме того, представителям палаты пообещали учесть состояние здоровья Мамаева во время его нахождения в следственном изоляторе.

Напомним, инвалид-колясочник Антон Мамаев, осужденный за организацию разбоя в Москве оказался в центре внимания правозащитников после того, как несколько дней провёл в СИЗО без необходимого ухода. Прокуратура приступила к изучению оснований для оспаривания судебного приговора, а сам Мамаев был отправлен в горбольницу для обследования.

Мамаев обвинялся по уголовному дело о разбое, возбужденному осенью 2016 года. Как установили следствие и суд, вместе с Виктором Сероштановым, помогавшим инвалиду передвигаться, они похитили мотороллер, угрожая его владельцам насилием и предметом, «похожим на пистолет».

В комментарии Тимирязевского суда говорится, что Мамаев и Сероштанов вместе с еще двумя соучастниками организовали разбойное нападение, во время которого грозили владельцам мотороллера насилием, обещали «прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес». При этом Мамаев требовал отдать мотороллер, а другой соучастник угрожал потерпевшим «предметом, похожим на пистолет».

По мнению суда, вина Мамаева в организации этого разбоя доказывается показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями камер наблюдения и прочими материалами.

30 июня 2017 года решением Тимирязевского суда Мамаев был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы, а его подельник Сероштанова — к трем годам. 5 июля адвокаты подсудимых подали апелляционную жалобу.

Стоит отметить, что нормы Уголовного кодекса не допускают назначать за групповой разбой наказание без лишения свободы. Решение об освобождении больного осужденного от отбывания наказания в колонии принимает Федеральная служба исполнения наказаний.

Инвалид-колясочник после вынесения судебного приговора был отправлен в изолятор «Матросская тишина», где более недели за ним ухаживал сокамерник. Оставшись после перевода сокамерника в другое учреждение в одиночестве, Мамаев лишился элементарного ухода.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в суд с ходатайством об освобождении Мамаева по болезни.