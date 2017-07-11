Брюссель, 11 июля, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Могерини подчеркнула, что Евросоюз, несмотря на многие принципиальные разногласия с Россией, тем не менее нуждается во взаимодействии с РФ для решения многих региональных и глобальных проблем.

Mid.ru Сергей Лавров и Федерика Могерини в ходе пресс-конференции по итогам переговоров

В связи с этим органы ЕС намерены поддерживать более частые контакты с российским руководством.

Кроме того, Могерини заявила, что в ходе переговоров обсудила с Лавровым пути поддержки перемирия в Сирии со стороны Евросоюза.

«Мы обсудили пути, как Европейский союз может в дальнейшем поддержать этот процесс», — сказала она.