Псков, 11 июля, 2017, 21:13 — ИА Регнум. В ряды военно-патриотического движения «Юнармия» в Псковской области меньше чем за год вступили около 450 школьников региона, созданы отделения движения в Пскове, в Великих Луках, в Гдовском, Струго-Красненском и Плюсском районах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации региона, об этом сегодня, 11 июля, было заявлено на заседании Общественной палаты Псковской области.

Dosaaf.ru Участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

Начальник регионального штаба движения Михаил Рыбчинский отметил, что в планах отделения «Юнармии» — создать свои отряды во всех районах области и выстроить системную работу по вовлечению школьников в военно-патриотическое движение. Рыбчинский обратился к губернатору Псковской области Андрею Турчаку и главам районов с просьбой оказать содействие в поиске помещений для размещения будущих местных штабов.

Глава региона подтвердил готовность оказывать поддержку «Юнармии», но подчеркнул, что инициатива о создании местных отделений должна исходить, прежде всего, от самих молодых людей, а не насаждаться повсеместно.

«Всё держится на людях. Если нет инициативы — эффекта не будет», — заявил Андрей Турчак.

Напомним, военно-патриотическое движение «Юнармия» является одним из направлений Российского движения школьников и начало свою работу в сентябре 2016 года. Его основная цель — воспитание у детей, подростков и молодёжи чувства патриотизма, уважения к истории своей страны и любви к родному краю через военно-спортивные игры, олимпиады, работу по сохранению воинских захоронений и мемориалов, походы по местам боевой славы и другие мероприятия.