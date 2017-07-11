Киев, 11 июля, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Лидер украинской экстремистской Организации украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Червак заявил о необходимости выставить Польше счет: за «геноцид украинцев», сообщают украинские «Вести».

Жертва Волынской резни. 1943

По его словам, у Киева «хватит мужества» на это — на выставление счета «за все обиды», и прежде всего за «геноцид украинцев во время операции «Висла».

"Поляки думают, что «восстановили справедливость». На самом деле — предали украинцев», — сказал националист.

«Польша заболела шовинизмом», — констатировал Червак, добавив, что Варшаве нужно сказать «прямо и откровенно» о том, что именно они несут ответственность за клин, вбитый «между нашими народами».

Так лидер украинских националистов прокомментировал траурную акцию в Варшаве 9 июля, посвященную памяти массовых убийств мирных жителей националистами в 1943 году.

Тогда националисты при поддержке местного украинского населения напали на 150 польских деревень. Эти события стали кульминацией Волынской резни, унесшей жизни, по некоторым оценкам, 100 тыс. мирных жителей.

Участники акции скандировали «Геноцид помним — бандеровцам жить не дадим», они также несли плакаты с надписями «Стоп Бандера». Волынская резня была признана геноцидом властями Польши в июне 2016 года.

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