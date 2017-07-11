Йошкар-Ола, 11 июля, 2017, 20:43 — ИА Регнум. В Марий Эл за июнь объем просроченной задолженности по заработной плате сократился по сравнению с предыдущим месяцем в 2,7 раза. По состоянию на 1 июля, долг по зарплатам по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составил 3,473 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата. Задолженность образовалась в отношении 228 человек, таким образом средний объем недополученной зарплаты в республике составил 15,2 тыс. рублей.

ИА REGNUM День знаний

В течение месяца полностью погашена задолженность в сфере водного транспорта — она составляла на 1 июня 6,824 млн рублей.

Основная часть в сумме задолженности приходится на предприятия сухопутного и трубопроводного транспорта республики. В структуре долга она составляет 68,4% — 2,377 млн рублей. Зарплату недополучили 103 сотрудника, средний размер задолженности по зарплатам на указанных видах транспорта составил 23,077 тыс. рублей. За июнь предприятия сократили долги по зарплате на 27 тыс. рублей, число не получивших зарплату работников сократилось на 7 человек.

При этом в течение июня впервые в 2017 году образовалась задолженность в сфере образования и культуры в связи с несвоевременным получением денежных средств из бюджетов всех уровней. Сумма средств, не поступивших из бюджетов, составила 402 тыс. рублей или 11,57% в структуре задолженности.

Так, организации, осуществляющие деятельность в области культуры, искусства, отдыха и развлечений, теле‑ и радиовещания, не выплатили 880 тыс. рублей в отношении 102 человек или 25% от общей суммы долгов по зарплатам в Марий Эл, из которых 186 тыс. рублей должны были поступить из бюджетов. Средний размер долга по зарплате в культуре составил 8,627 тыс. рублей.

Доля образовательных учреждений в структуре долга составила 216 тыс. рублей бюджетных средств или 6,2%. Зарплату не получили 23 сотрудника, средний размер невыплаченной зарплаты составил 9,391 тыс. рублей.

С начала года просроченная задолженность по зарплатам снизилась в Марий Эл на 2,457 млн рублей или на 41,4%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне в Марий Эл был зафиксирован резкий рост показателя просроченной задолженности по зарплатам — в 3,9 раза за месяц. С января по апрель статистическое ведомство не получало сведения о зарплате сотрудников АО «Порт Козьмодемьянск», где задолженность образовалась в отношении 241 человека.