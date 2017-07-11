Челябинск, 11 июля, 2017, 20:32 — ИА Регнум. В Челябинске установлены личности подростков, напавших в мае на полицейскую машину. Об этом журналистам заявил начальник регионального управления МВД России Андрей Сергеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По его словам, подростки снимали свои действия на видео. А затем видеоматериал опубликовали в интернете. После этого установить их личности сотрудникам полиции не составило большого труда.

Самим подросткам ещё нет 14 лет, поэтому ответственности они не подлежат. А вот их родители уже оштрафованы за неправильное воспитание своих детей. Всего штрафы выписаны 35 жителям региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая во время фестиваля красок группа подростков атаковала полицейскую машину. Они бросали в автомобиль краску, а также оскорбляли сотрудников полиции.

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