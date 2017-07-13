Дарья Антонова ИА REGNUM Масштабная реконструкция ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Масштабная реконструкция ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Масштабная реконструкция ВДНХ

Москва, 13 июля, 2017, 22:36 — ИА Регнум. Помимо традиционных павильонов, на ВДНХ реконструируют 17 фонтанов, построят фермерский рынок, конно-спортивный манеж, заменят 15 заброшенных построек, откроют 11 новых музеев и посадят более 1,8 тысячи деревьев и кустарников. Также намечено очистить четыре пруда и провести комплексную реконструкцию инженерных коммуникаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Масштабная реконструкция ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Масштабная реконструкция ВДНХ

В южной части ВДНХ разобьют высокотехнологичный парк аттракционов с крупнейшим в Европе 140-метровым колесом обозрения. Заменят порядка 120 км инженерных коммуникаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Масштабная реконструкция ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Масштабная реконструкция ВДНХ

Закончить работы на главной сельскохозяйственной выставке страны планируется к третьему кварталу 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Масштабная реконструкция ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Масштабная реконструкция ВДНХ

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года на ВДНХ откроют отреставрированный павильон «Пчеловодство». Там разместится постоянная научно-историческая экспозиции: симбиоз традиционного музея и интерактивной выставки.

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