Реконструкция ВДНХ в разгаре: от пчёл до инноваций — фоторепортаж
Москва, 13 июля, 2017, 22:36 — ИА Регнум. Помимо традиционных павильонов, на ВДНХ реконструируют 17 фонтанов, построят фермерский рынок, конно-спортивный манеж, заменят 15 заброшенных построек, откроют 11 новых музеев и посадят более 1,8 тысячи деревьев и кустарников. Также намечено очистить четыре пруда и провести комплексную реконструкцию инженерных коммуникаций.
В южной части ВДНХ разобьют высокотехнологичный парк аттракционов с крупнейшим в Европе 140-метровым колесом обозрения. Заменят порядка 120 км инженерных коммуникаций.
Закончить работы на главной сельскохозяйственной выставке страны планируется к третьему кварталу 2018 года.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года на ВДНХ откроют отреставрированный павильон «Пчеловодство». Там разместится постоянная научно-историческая экспозиции: симбиоз традиционного музея и интерактивной выставки.
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