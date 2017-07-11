Вильнюс, 11 июля, 2017, 20:27 — ИА Регнум. В достаточно объемном списке собственных заслуг, Грибаускайте приписано некое сокращение социальной изоляции общества (цифры статистики, как именно этот разрыв сократился — не приводятся), реформа детских домов, вступление нового Трудового кодекса и предложение «вернуть в него больше социальной чуткости» (оно было только высказано, парламент принял иной вариант, а Грибаускайте, раскритиковав трудовую модель, его подписала).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грибаускайте

«Сокращение коррупции и обеспечение справедливости являются одними из важнейших приоритетов президента с самого начала срока полномочий», — говорится в сообщении об итогах работы, однако не приводятся никакие примеры, какие именно меры были предприняты, что бы достичь этого приоритета.

«Для более эффективной борьбы с коррупцией президент предложила расширить круг лиц, которые обязаны представлять публичные декларации имущества, также преградить путь злоупотреблению политиками деньгами благотворительных фондов и оказанию теневой поддержки предприятиям, которыми управляют государства и самоуправления», — эта цитата содержится в докладе, однако не говорится, как именно такие меры снизили коррупцию. А вот о скандалах вокруг концерна MG Baltic, который по подозрению прокуроров подкупил депутатов парламента от фракции Саюдис либералов, в отчёте не говорится. Либералы, стоить отметить, традиционные союзники Грибаускайте.

«Президент взяла на себя роль лидера при формировании политики науки и инноваций, представив вехи, в которых обрисованы конкретные стратегические направления для обеспечения прогресса и конкурентоспособности государства. Президент лично приложила усилия, чтобы Литва стала членом престижной организации CERN. Встречи президента с потенциальными инвесторами в рамках иностранных визитов, последовательное внимание к привлечению новых инвестиций в Литву также привели к ощутимым результатам — в Литве открыты подразделения британского Barclays Rise и финского Outokumpu», — говорится в отчёте, правда не уточняется, что по развитию инноваций Литва официально занимает предпоследнее место в ЕС, при этом страна потратила на инновации в пересчёте на душу населения больше всего в Евросоюзе, однако деньги из-за коррупции целей не достигли.

Отдельно Грибаускайте себе в заслугу поставила резкое увеличение трат на оборону, до 2% от ВВП в 2018 году. «Для того, чтобы гарантировать поддержку США безопасности стран Прибалтики, президент постоянно поддерживает связи с новой администрацией США: президент дважды встречалась с президентом США, министром обороны Джеймсом Мэттисом, в конце июля планируется вторая встреча с вице-президентов Майком Пенсом», — отчитывается пресс-служба Грибаускайте.

«Большие усилия прилагаются для синхронизации электросетей стран Прибалтики с сетями континентальной Европы, что очень важно для энергетической независимости страны. Кроме того много внимания уделяется вопросу Белорусской АЭС — благодаря усилиям Литвы ядерная безопасность уже стала одним из приоритетов внешней политики ЕС. А опыт Литвы, приобретенный при строительстве Клайпедского терминала СПГ и обеспечении энергетической самостоятельности, уже становится товаром для экспорта. Литва начнет строить терминал СПГ для Хорватии, уже консультирует руководителей таких проектов в Колумбии, Уругвае, Индонезии, Бразилии, на Мальте, в Южно-Африканской Республике. К позиции Литвы прислушивается и Совет Европы, где интересы страны представляет президент. На формальных и неформальных встречах Совета Европы решаются стратегические вопросы: санкции в отношении России, энергетика, охрана внешних границ ЕС, защищаются интересы граждан Литвы в процессе Brexit. Литва и дальше остается самым главным адвокатом Украины — последовательная позиция президента способствует единству лидеров Европы в вопросе санкций в отношении России, также поддержка и помощь Литвы помогли добиться введения безвизового режима для Украины и Грузии», — заключено в отчёте пресс-службы Грибаускайте.