Москва, 11 июля, 2017, 20:18 — ИА Регнум. В первом полугодии 2017 года чистый отток капитала из Российской Федерации вырос на 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает Банк России.

Сообщается, что чистый отток капитала из экономики России с января по июль 2016 года составил $8,6 млрд. В 2017 году за этот же период из экономики страны «ушло» $14,7 млрд.

Экономисты Центробанка считают, что отток капитала связан с операциями банков, связанными с поступлением в начале года денег на счета клиентов-резидентов. Кроме того, кредитные организации гасят свои внешние долги обычно в начале года.

При этом Банк России отметил, что в июне 2017 года был зафиксирован приток капитала в российскую экономику в размере $7,7 млрд.

Если банковский сектор по-прежнему остается основной «дырой», через которую капитал из России уходит, то другие секторы, наоборот, стали нетто-импортерами иностранного капитала, подчеркнули в Центробанке.

По прогнозам регулятора, общий объём оттока капитала в 2017 году в России составит $19 млрд. При этом в 2018 году отток несколько сократится и составит $11 млрд, в 2019 — $14 млрд.

Объем сомнительных трансграничных операций с января по июль 2017 года составил порядка $100 млн. Год назад этот же показатель составлял $366 млн.

Положительное сальдо внешнего торгового баланса России в первом полугодии 2017 года выросло на 32,2% и составило $59,1 млрд.