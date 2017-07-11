Абинский район, Краснодарский край, 11 июля, 2017, 20:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае автомобиль скорой помощи стал участников дорожно-транспортного происшествия. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, авария произошла 11 июня около 17:00.

Скриншот соцсети Instagram пользователя chp_krd Авария на Кубани

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На 92-м км автодороги Краснодар — Новороссийск в районе объездной Абинска водитель автомобиля УАЗ, принадлежащего абинской Центральной районной больнице, поворачивал налево, но нарушил правила и не уступил дорогу КамАЗу. Столкновение с грузовиком избежать не удалось.

Не обошлось и без жертв. На месте происшествия погибли водитель и пассажирка скорой помощи. Еще одна женщина, находившаяся в УАЗе, госпитализирована. Медики диагностировали у нее травмы различной степени тяжести. А вот водитель грузового автомобиля не пострадал.

Уточняется, что в автомобиле скорой помощи находились пассажиры, не являющиеся медицинским персоналом и пациентами больницы, передает ГТРК «Кубань».

Все обстоятельства аварии предстоит установить дорожным полицейским, которые сейчас работают на месте аварии. Видео ДТП уже появилось в сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в кубанской столице машина скорой медицинской помощи после столкновения с легковым автомобилем врезалась в остановку общественного транспорта. Инцидент произошёл на пересечении улиц Красных Партизан и Воровского. Травмы получила женщина — водитель легкового автомобиля.