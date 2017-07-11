Калининград, 11 июля, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Командующий Балтийским флотом Александр Носатов проинспектировал масштабные учения танковых подразделений 11-го армейского корпуса в Калининградской области. Как сообщили сегодня, 11 июля, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, экипажи танков Т-72 поразили более 60 появляющихся и движущихся мишеней, имитирующих танк.

Штаб Балтфлота Танки Т-72 в Калининградской области

«Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции», — отметил собеседник ИА REGNUM, уточнив, что дальность до мишеней составляет до 1700 метров, дистанция ведения огня на танковой директрисе в движении — 700 метров. Также известно, что 45-тонный танк Т-72 способен развивать скорость до 40 километров в час в условиях бездорожья.

Также танкисты отработали огневые задачи из зенитного пулемёта «Утёс» по наземным и низколетящим воздушным целям.

Штаб Балтфлота Танк Т-72 в Калининградской области

Напомним, управление 11-го армейского корпуса в Калининградской области было сформировано минувшим летом, совпав с отставкой прежнего командующего Балфлотом Виктора Кравчука и назначением на этот пост вице-адмирала Александра Носатова. Командиром 11-го армейского корпуса стал генерал-майор Юрий Яровицкий, награжденный в 2016 году орденом Святого Георгия IV степени за участие в операции в Сирии.

ИА REGNUM дополняет, что, по данным из открытых источников, в соседней Литве находится не более двух десятков танков, из них лишь шесть машин являются современными (речь идет о танках Leopard 2A6, которые привезли с собой солдаты германского Бундесвера).