Симферополь, 11 июля, 2017, 18:38 — ИА Регнум. «Казак погиб до официального вхождения Крыма в состав России, после которого нам предложили «обнулить» воспоминания об украинском периоде истории полуострова. Наверное, и память об этой жертве, а также деятельности всех, кто с 1991 года последовательно боролся за возвращение Крыма в состав России, «обнулили» тоже. Если бы это было не так, то в крымской власти мы не увидели бы сегодня бывших членов «Блока Юлии Тимошенко», «Нашей Украины» и «Партии регионов», взрастивших того монстра, который сегодня пожирает украинский народ. После «обнуления» непорочным и политически чистым руководителям, вероятно, как-то не с руки обращаться к тёмным страницам новейшей истории Крыма, поэтому лучше о них не вспоминать или вспоминать как можно реже. Возможно, что причина именно в этом», — отметил эксперт.

Narodnoe-opolchenie.ru Сотрудники полка Народного ополчения Крыма, крымские казаки и местные жители почтили память погибших воинов во время Крымской весны. 18 марта 2016 года

По его убеждению, на месте гибели бойца самообороны и украинского военнослужащего, намеренно убитых для провокации внутрикрымского конфликта, должна появиться мемориальная доска с соответствующим текстом. И для этого совсем не обязательно ждать инициативы от государства, это по силам любой общественной организации или группе граждан.

Напомним, 18 марта 2014 года на окраине Симферополя, согласно версии прокуратуры, 33-летний волгоградец Руслан Казаков, прибывший на полуостров в составе волгоградских казаков для обеспечения охраны порядка на референдуме, был убит неизвестным снайпером. В районе медицинских складов на улице Кубанская началась перестрелка, сослуживец Казакова был ранен в ногу. Он бросился на помощь товарищу, но сам получил смертельную пулю.

Весной 2014 года президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего бойца самообороны Крыма. Позже его семье была вручена медаль «За возвращение». Ряд общественных организаций неоднократно обращались с просьбой присвоить Руслану Казакову звание Героя России, однако этого до сих пор не произошло.

Также отметим, что за минувшие три с половиной года на полуострове были открыты десятки памятников и мемориальных досок. В частности, за это время появились памятники императрице Екатерине, «вежливым людям», бывшему президенту США Франклину Рузвельту, памятник блэкауту и т. д.