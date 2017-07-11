Салехард, 11 июля, 2017, 18:14 — ИА Регнум. В столичном аэропорту «Домодедово» до 13 июля застряла с тремя маленькими детьми жительница города Ноябрьска (ЯНАО). Из-за задержки рейса самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» четыре человека опоздали на посадку в другой самолет, но многодетной маме отказали в помощи, сообщает 11 июля телеканал РенТВ.

Аэропорт

Сейчас женщина с тремя детьми до четверга вынуждена ждать посадку на самолет в здании аэропорта. Авиакомпания «Уральские авиалинии» не считает себя виновной в сложившейся ситуации.

Как пояснили «Ura.ru» в пресс-службе «Уральских авиалиний», мама с детьми летела из Симферополя. Рейс задержался из-за опоздавших пассажиров. Ямальцы не успели в аэропорту «Домодедово» на стыковочный рейс другой авиакомпании.

«При приобретении авиабилетов на следующий рейс в Ноябрьск с минимальным временем стыковки пассажирка не предприняла необходимых мер предусмотрительности с учетом факта зависимости воздушных перевозок от технических, метеорологических и иных факторов, не зависящих от авиакомпании», — заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний информационному агентству.