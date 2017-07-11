Санкт-Петербург, 11 июля, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Введенный властями Санкт-Петербурга запрет собирать средства на благотворительность в Петербургском метрополитене поможет уменьшить количество мошенников, которые прикрываются именем фондов и общественных организаций, на деле дискредитируя идеалы милосердия. Такое мнению ИА REGNUM высказал Александр Шлычков, основатель благотворительного фонда «Сила духа».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Напомним, запрет гражданам заниматься благотворительной деятельностью внесен в правила пользования метрополитеном Санкт-Петербурга распоряжением городского комитета по транспорту.

Как отметил Александр Шлычков, зачастую псевдосотрудники благотворительных фондов спекулируют на человеческом сострадании, пользуясь тем, что жертвующий деньги человек в этот момент вряд ли думает о том, что его могут обмануть. Кроме того, основная масса людей жертвует небольшие суммы, в силу чего не считают нужным разбираться в достоверности представленной сборщиком средств информации. Существует также проблема незаконного привлечения несовершеннолетних к этой работе.

«Поэтому данная инициатива поможет уменьшить хотя бы часть незаконных действий в этом деле. Безусловно, властям других городов тоже стоит задуматься о введении подобных поправок», — считает основатель благотворительного фонда «Сила духа».

По его словам, гражданам следует внимательно изучить деятельность фонда, перед тем, как сделать пожертвование, обратив внимание на отчёты о полученных и использованных средствах. Это же касается переводов в интернете, включая сайты и группы в социальных сетях.

Александр Шлычков дал советы, как можно вычислить мошенников в сфере благотворительности.

«У настоящего волонтёра всегда должны быть с собой заверенные подписью и печатью документы, подтверждающие его принадлежность к благотворительному фонду. Также информация о том, на что жертвуются деньги, должна быть открыта: например, это документы, подтверждающие диагноз и необходимую сумму сбора, актуальные контакты фонда, по которым можно связаться и получить всю информацию о подопечных», — рассказал эксперт.