Наньчан, Китай, 11 июля, 2017, 18:16 — ИА Регнум. В Китае казнен водитель, убивший четырех человек и ранивший еще 18 в результате наезда на толпу в провинции Цзянси, передает 11 июля агентство «Синьхуа».

Смертный приговор Ху Цзябину был приведен в исполнение промежуточным судом города Иньчунь.

44-летний Ху на своем транспортном средстве въехал в группу пешеходов возле средней школы в уезде Фэнсинь утром 19 января 2016 года.

Большинство жертв были учащимися. Очевидцы утверждают, что Ху пытался совершить самоубийство после инцидента.

В 2013 году Ху также приговаривался к 11 месяцам тюрьмы за нарушение общественного порядка.