Тамбов, 11 июля, 2017, 17:53 — ИА Регнум. 21 июля в Тамбовской области впервые пройдет фестиваль молодых семей «Семейный Пикник», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Его проведут в селе Вязовое Жердевского района. Молодые семьи со всей области будут соревноваться в ловкости, гостеприимстве и творческом мастерстве. На фестивале будут работать несколько площадок: спортивная с развлекательными играми, площадка гостеприимства, где участники будут готовить угощения в условиях полевой кухни, и площадка талантов, где семьи будут демонстрировать номера художественной самодеятельности. Победители и призеры в каждом конкурсе получат дипломы и ценные призы.

Организаторы отмечают, что фестиваль «Семейный пикник» проводится с целью сохранения и укрепления семейных ценностей и традиций среди молодого поколения, а также повышения престижа семьи и приобщения как можно большего количества тамбовчан к здоровому образу жизни. К участию в фестивале приглашаются молодые семьи, проживающие на территории Тамбовской области. Возраст родителей — до 35 лет, но при наличии детей до 15 лет эта планка может быть и выше.

Власти подчёркивают, что Тамбовская область сегодня направляет «максимальные усилия на выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, в частности, — касающихся народосбережения как главной национальной идеи».

«Рождение детей, крепкие семьи — это и есть главный показатель того, что жизнь в регионе не стоит на месте, а развивается», — считает губернатор Александр Никитин, подчёркивая, что здоровая, крепкая семья — основа сильной страны, надежного государства.

Региональные власти поддерживают и развивают институт семьи, материнства и детства. Многим семьи получают различные виды социальной поддержки, а лучшим из лучших вручается медаль «За любовь и верность». Как результат, в регионе в последние годы растет количество молодых семей. Так, по данным отдела ЗАГС, в текущем году в Тамбовской области уже заключено 2373 браков, что больше аналогичного периода 2016 года. Чаще вступать в брак стали жители почти всех городов и районов области. В лидерах — Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Тамбов, Пичаевский, Ржаксинский, Токаревский, Рассказовский районы.

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