Тверь, 11 июля, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Тверская область задействовала максимум возможностей в поддержке АПК. Именно сельское хозяйство сегодня становится ключевым сектором экономики Верхневолжья. Такое мнение высказали представители аграрного комплекса Тверской области, комментируя итоги встречи губернатора Игоря Рудени с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Жатва

Состояние АПК стало одной из центральных тем доклада Игоря Рудени на встрече с президентом. Еще год назад глава государства говорил о хороших перспективах отрасли в регионе. В 2017 году объем финансирования сельхозпроизводителей Тверской области достиг 2,5 млрд рублей — на 800 млн больше, чем годом ранее. Увеличение объемов господдержки произошло, в том числе, и благодаря активному сотрудничеству с федеральным Минсельхозом.

Председатель совета директоров ООО «Николаевская ферма»Сергей Николаенко считает, что Тверская область сегодня задействовала максимум возможностей в поддержке АПК.

«Закономерно, что значительную часть встречи с Владимиром Путиным тверской губернатор говорил об агропромышленном комплексе, — сказал Сергей Николаенко. — Именно сельское хозяйство сегодня становится ключевым сектором экономики Верхневолжья. В его развитии задействованы все доступные инструменты, в том числе, значительная федеральная поддержка».

«Николаевская ферма», отметил Николаенко, также инвестирует в расширение производства, опираясь на конструктивное сотрудничество с правительством Тверской области.

«Компания имеет большие планы развития в сфере молочного животноводства. Ряд инвестиционных проектов уже запущен. Перспектива строительства фермы на 1200 голов крупного рогатого скота в Кувшиновском районе для нас, во многом, завязана на реализацию программы по возвращению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Без нее сегодняшние планы по развитию компании были бы трудновыполнимы».

Соглашение о сотрудничестве с Правительством Тверской области в реализации очередных этапов инвестпроекта ООО «Николаевская ферма» было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2017 года.

Генеральный директор ПО «Дмитрогорское», депутат Законодательного Собрания Тверской области Денис Дородных отметил, что за последний год — с момента визита президента в регион — компания реализовала целый ряд крупных проектов по молочному и животноводческому направлению, которые способны значительно повлиять на общие показатели отрасли АПК в Тверской области.

«Региональные власти помогают бизнесу не на словах, а реальными делами, — отметил Денис Дородных. — И этот яркий пример частно-государственного партнерства позволяет консолидировать совместные усилия власти и бизнеса для дальнейшего развития агропромышленного сектора региона и России».