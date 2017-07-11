Чебоксары, 11 июля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Реформу пассажирских перевозок в Чувашии, о необходимости которой уже давно твердят республиканские власти, но на деле не выходят за рамки своих деклараций, начинает столица республики. Администрация Чебоксар, которой ранее удалось остановить войну маршрутчиков и сделать рынок пассажирских перевозок довольно прозрачным, теперь перекраивает всю транспортную сеть. В ближайшей перспективе почти треть муниципальных маршрутов планируется отменить, компенсировав их действующими маршрутами в новой редакции. Также обновится треть подвижного состава. Кроме того, идут согласования и по межмуниципальным маршрутам, которые дублируют городские маршруты и считаются «проблемой номер один» в транспортно-маршрутном хаосе. Власти заверяют, что оптимизация не скажется на транспортной доступности, но при этом повысит безопасность на дорогах и позволит сделать город комфортнее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Маршруты, которые планируется отменить

Четыре главные проблемы

Разработка документа планирования регулярных пассажирских перевозок в Чебоксарах началась в июле 2016 года, когда администрация по результатам конкурса подписала контракт с Научно-исследовательским и проектным институтом территориального развития и транспортной инфраструктуры (г. Санкт-Петербург). Данный институт проводил аналогичную работу в Казани, Саранске, Тольятти, Архангельске.

Эксперты изучили маршрутную сеть в Чебоксарах, опираясь на соответствующие документы, изучив на месте пассажирские потоки и опрашивая население. В ходе исследования были выделены четыре проблемы, из них «номер один» — большое число межмуниципальных автобусных маршрутов. Приведённая статистика действительно ошеломляла: в центре столицы городские маршруты дублируют 75 межмуниципальных. Ситуацию усугубляют дублирующие друг друга городские маршруты: к примеру, в районе железнодорожного вокзала проходит 28 троллейбусов и автобусов. О высоком дублировании городской маршрутной сети говорит её плотность, которая составляет 6,4 км на кв. км городской территории при желательной норме в 1,5−2,5.

Cap.ru Существующая маршрутная сеть в Чебоксарах

К числу основных проблем была отнесена чрезмерная насыщенность транспортной системы города подвижным составом малой вместимости (маршрутки) — до 17 единиц на один маршрут. Это приводит к недобросовестной конкуренции и повышает уровень аварийности на дорогах. Эксперты также подчеркнули, что нужно развивать улично-дорожную сеть города, особенно в новых микрорайонах.

Согласно опубликованным ранее данным, по Чебоксарам проходят 171 межмуниципальный маршрут и 63 городских (18 троллейбусных и 45 автобусных). На 45 автобусных маршрутах работают 88,7% автобусов малого класса и 11,3% — среднего и большого. Более половины пассажиров (58%) пользуются троллейбусами.

Что волнует жителей

В ходе разработки документы было опрошено 5 тыс. жителей города, из них 56% заявили о том, что удовлетворены качеством транспортного обслуживания, 27% не устраивает нынешняя маршрутно-транспортная ситуация, 17% затруднились дать оценку.

«К общим проблемам существующего пассажирского обслуживания, можно отнести вопросы с подвижным составом — около 26% (низкий уровень комфорта в салонах транспортных средств), а также состояние транспортной инфраструктуры — 19% (в основном касается качества дорог) и тарификации проезда (17%)», — сообщил на брифинге сегодня, 11 июля, начальник отдела транспортного обеспечения администрации Чебоксар Андрей Васильев.

По его словам, «основная масса горожан положительно восприняла» работу по изменению маршрутной сети. С учётом полученных результатов и соцопроса жителей институт разработал пассажирскую модель города, которая «необходима для проработки различных вариантов конфигурации маршрутной сети и обоснованного выбора оптимального из них».

Что ждёт маршрутную сеть

Изучив транспортную сеть, разработчики разделили маршруты на 11 функциональных групп, исходя из «принципа однородности, совпадения функциональных характеристик и начертания маршрутов в пределах группы». В результате было предложено организовать один новый троллейбусный маршрут, изменить трассу 18 маршрутов (16 автобусных и 2 троллейбусных) и закрыть 20 маршрутов (автобусные: № №10, 14, 16, 18, 21, 24, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 60, 60к, 61, 63, 65 и троллейбусный маршрут №7).

Предлагаемый институтом вариант оптимизации предусматривает постепенное снижение количества с 756 до 532 транспортных средств и переход с автобусов малой вместимости на средней и большой вместимости. Андрей Васильев подчёркивает, что это позволит снизить уровень дублирования городских маршрутов с 28 до 19 в центральной части города и привести плотность маршрутной сети к нормативным требованиям с 6,4 до 4,3 км на 1 кв. км. Кроме того, транспортная нагрузка будет снижена за счёт перехода к автобусам средней и большой вместимости — ожидается, что автопарк такого транспорта достигнет 36. Это, в свою очередь, повысит уровень безопасности и комфорта.

«В-четвертых, это позволит повысить объём перевозок по троллейбусным маршрутам на 21%, что приведет к повышению устойчивости работы муниципального пассажирского транспорта и улучшению экологической ситуации в городе. И позволит обновить парк подвижного состава до 32%, что приведёт к повышению привлекательности пассажирского транспорта и качества транспортного обслуживания горожан», — уверен Васильев.

Главный транспортник Чебоксар заверяет, что транспортную доступность это не ухудшит. В мэрии также подчёркивают, что мнения горожан учитываются в этой работе.

«Если отменяется какой-то маршрут, значит, на его место будет предложено что-то другое и, возможно, это будет даже лучшим решением, чем ныне существующее», — подчёркивает начальник транспортного обеспечения мэрии, поясняя, что могут измениться номера, скорректированы маршруты, но останется главное — транспортная сеть охватит все уголки города.

ИА REGNUM Андрей Васильев

Особая тема — межмуниципальные маршруты, которые администрация Чебоксар поставила перед Минтрансом Чувашии. «Понимание есть», — был краток Андрей Васильев.

Отметим, ранее представители института отмечали, что решение заключается во взвешенном сочетании работы на маршрутной сети городского электрического транспорта и маршрутных автобусов.

«Не считаем нужным полностью отказываться от частного пассажирского транспорта, — подчёркивал директор Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры Валерий Мячин. — Он необходим как альтернатива и помощь троллейбусу в обеспечении пассажирских перевозок в городе. На многих направлениях, где не работает троллейбус, это единственная возможность обеспечить горожанам доступность пассажирских перевозок. Автобусы и маршрутки должны работать в помощь троллейбусу».

В администрации планируют утвердить документ планирования регулярных пассажирских перевозок в конце июля. Затем начнётся работа по внедрению новой схемы. «Будет постепенный этап перехода», — обещают в администрации.

Напомним, ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отмечал, что тема общественных перевозок — «очень серьёзная», призвав «не поддаваться на провокации, а взвешенно подходить к решению вопроса».