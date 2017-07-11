Москва, 11 июля, 2017, 17:31 — ИА Регнум. В Росгвардии надеются лишать пьющих людей лицензий на оружие. Как заявил на брифинге 11 июля начальник главного управления лицензионно-разрешительной работы, генерал-майор полиции Леонид Веденов, отказывать в выдаче лицензии или аннулировать уже имеющуюся планируется, если претендент дважды за год привлекался к административной ответственности за правонарушения, совершённые в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rosgvard.ru Служебно-боевая деятельность подразделений вневедомственной охраны Росгвардии

Поправки в действующее законодательство в Росгвардии решили предложить после ряда резонансных преступлений, совершённых с использованием оружия.

«Речь идёт о случае в Хабаровске, когда несовершеннолетний подросток напал на инструктора в стрелковом клубе, убил его, завладел оружием, а затем напал на ФСБ. Похожее преступление было совершенно в Москве, в тире в Измайлово, там тоже подросток убил своего тренера с целью захвата оружия. Но особенно громким стало убийство девятерых человек в Твери владельцем гражданского оружия. Кроме того, трагический случай произошел в Новосибирске — два друга одноклассника пришли домой, взяли родительское ружье, начали играть и один мальчик смертельно ранил другого. Вот такая трагическая последовательность преступлений и несчастных случаев с использованием оружия заставили нас обратить внимание на те недостатки и, может быть, существующие недоработки в действующем законодательстве, которые требуют ликвидации, чтобы по возможности больше не допускать ничего подобного», — пояснил Веденов.

Он отметил, что в большинстве случаев преступления с использованием оружия совершаются пьяными людьми. Поэтому целый ряд предложений направлен на то, чтобы предотвратить возможность склонным к алкоголю получать доступ к владению оружием.

«У нас отбирают права за вождение в нетрезвом виде. Но оружие представляет не меньшую, если не большую угрозу, чем автомобиль. Поэтому мы предлагаем, если дважды в год человек привлекался к административной ответственности за правонарушения совершенные в пьяном виде, то это основания, чтобы не выдавать ему лицензию на оружие или лишать уже действующей», — заявил Леонид Веденов.

Также предлагается лишить права на владение оружием тех, что был осужден за совершение преступлений в нетрезвом виде.

«Совершившие преступления по пьяни склонны к потере контроля над собой и нет гарантий, что в следующий раз, выпив, они не возьмутся за ружье. Таким людям, считаем, нельзя давать право на владение оружием», — подчеркнул генерал-майор.

Также законодательные инициативы Росгвардии включают в себя предложения по изменению правил хранения оружия. В частности, если человек едет к себе на дачу и берёт ружье, то он будет обязан проинформировать об этом местные правоохранительные органы. То есть при хранения оружия не по месту его регистрации, а по месту пребывание его владельца, об этом надо будет сообщать в полицию.

Кроме того, предлагается ставить на учет в Росгвардию списанное оружие. Это, в первую очередь, коснётся реконструкторов, которые используют «охолощенное» оружие в своих постановках. По словам представителя Росгвардии, пойти на эту меру их заставили участившиеся случаи, когда из списанного оружия начинают стрелять холостыми или какими-то «осветительными» патронами во дворах и в городе.

Помимо перечисленного, в Росгвардии предлагают проверять на подлинность медицинские справки, которые предоставляют для получения или продления лицензий на оружие. Предлагается наделить новое ведомство правами получать сведения из медицинских учреждений о наличии у человека противопоказаний на право владения оружием.

«У нас есть веские основания, что убийца в Твери, застреливший девять человек, был не в себе. Однако при этом он владел на законных основаниях лицензией на оружие. Чтобы такого не произошло у Росгвардии должно быть больше возможностей для работы с медицинскими учреждениями. Более того, мы рассматриваем варианты, когда у лицензионной службы будут возможности отказать человеку в предоставлении прав на владения оружием без объяснения причин. Но если «отказник» обратится в суд, то там мы огласим свои причины не давать ему возможность владеть оружием. Речь идет о случаях если, допустим, у нас есть оперативные данные о том, что обратившейся за лицензией на оружие является членом ОПГ. Но в этом случае, повторюсь, у человека имеется возможность оспорить эти решения в суде», — сообщил Леонид Веденов.

Он подчеркнул, что все инициативы, выдвинутые Росгвардией по изменению действующего законодательства, регулирующего оборот оружия, пока носят предварительный характер, вскоре они будут направлены для обсуждения ОП РФ.

Как заявил Леонид Веденов, Росгвардия не собирается ужесточать ответственность владельцев оружия. Инициативы будут одобрены и приняты только в том случае, если они не вызовут отторжения в обществе.

Отметим, в настоящее время в России зарегистрированы 4,3 млн миллиона владельцев оружия, в пользовании которых находится более 6, 6 млн огнестрельных единиц. Кроме того, в России 22,9 тысяч частных охранных организаций, из которых 5,8 тысяч используют в своей деятельности 81 тысячу единиц служебного оружия.