Ялта, Крым, 11 июля, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Депутаты Ялтинского городского совета приняли отставку с поста главы администрации города Андрея Ростенко. Сегодня же, 11 июля, депутаты назначили на пост исполняющей обязанности главы горадминистрации Елену Сотникову.

Дмитрий Налбандян. Ялта. 1977

Как сообщало ИА REGNUM, отставку Андрея Ростенко с поста администрации города анонсировал 6 июля глава Крыма Сергей Аксенов — в ряду еще нескольких кадровых изменений.

Андрей Ростенко занимал пост главы администрации Ялты с ноября 2014 года. Во время своей работы он активно занимался борьбой с незаконными постройками. В том числе он добился сноса скандально известного торгового комплекса «Еда», который заслонил вид на набережную Ялты. Вместе с тем, в последние месяцы именно Ялта постоянно подвергалась критике республиканских властей в связи с нарушениями в градостроительной деятельности, застройкой парковой и прибрежной зоны. Еще одним поводом для критики стал новый Генплан, который Сергей Аксенов запретил депутатам принимать без согласования с республиканскими властями. Возмущение главы Крыма вызвало то, что представленный вариант генплана предусматривал сокращение санаторно-курортной и парковой зон на 122 гектара ради расширения жилой застройки.

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Елена Сотникова была назначена на должность первого заместителя главы администрации города лишь 7 июля. В 2010—2013 годах работала начальником главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым. С марта по май 2014 года возглавляла Министерство юстиции Республики Крым, затем работала заместителем начальника главного управления Министерства юстиции РФ по Республике Крым и Севастополю. Является секретарем местного отделения «Единой России» и советником председателя Государственного совета Крыма.

Отметим, что глава Крыма обещал не оставить Ростенко без работы, подобрав ему должность «в соответствии складу его характера».