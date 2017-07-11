Саратов, 11 июля, 2017, 17:31 — ИА Регнум. В отношении фельдшера скорой медицинской помощи — руководителя бригады ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи» возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона, в общей сложности руководитель бригады, являясь информатором ритуальной конторы, получила за свои услуги 63 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

«По версии следствия, с октября 2015 года по сентябрь 2016 года фельдшер — руководитель бригады городской станция скорой медицинской помощи неоднократно получала от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги на территории Саратова, денежные средства в качестве взятки в общей сумме 63 тыс. рублей, — пояснили в ведомстве. — Незаконное вознаграждение предназначалось за предоставление указанному лицу сведений о смерти пациентов, обратившихся за медицинской помощью, составляющих врачебную тайну и ставшие известными ей при исполнении своих должностных обязанностей, а также адресах нахождения тел. При этом, фельдшер не получала согласия умерших и их родственников на распространение сведений, составляющих их личную и семейную тайну».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале прокуратура области организовала проверку по публикации СМИ по факту передачи персональных данных третьим лицам, когда на экстренный вызов вместо скорой помощи к пожилой женщине приехали сотрудники похоронного агентства. Предварительной проверкой установлена причастность сотрудника госучреждения здравоохранения к разглашению сведений, составляющих врачебную тайну. Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко объявил предостережение министру здравоохранения региона Владимиру Шульдякову о недопустимости нарушений законодательства. Министру было указано на необходимость пресечения подобных фактов.

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Этот случай получил большой резонанс в регионе. В этой связи в облправительстве прошло специальное совещание, на котором источник утечки информации в похоронную компанию так не был установлен. Главного врача Саратовской городской станции скорой помощи Олега Андрущенко, который заявил, что подобных случаев раньше на его подстанции не фиксировалось, привлечен к дисциплинарной ответственности.

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