Ярославль, 11 июля, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В Ярославской области самые травмоопасные предприятия — рыбинский судостроительный завод «Вымпел», станция скорой помощи и «Почта России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении Фонда социального страхования РФ.

Студентки-медики на практике в «скорой помощи». СССР

На основе данных 2017 года фонд составил рейтинг самых травмоопасных предприятий Ярославской области. Наибольшее количество несчастных случаев с начала года произошло на рыбинском предприятии «Судостроительный завод «Вымпел» — 12 случаев, из которых в шести имело место повреждение опорно-двигательного аппарата. На втором месте ГУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи», расположенное в Ярославле. С начала года пострадало семь сотрудников этого учреждения, основной вид травмы — черепно-мозговая.

«Все эти травы получены в результате нападения пациентов на сотрудников бригад скорой помощи. В прошлом году было несколько случаев, а зимой и весной этого года — целых семь. К лету положение улучшилось, но мы все равно установили на каждой машине скорой помощи тревожные кнопки, чего в прошлом году не было. Также ведутся переговоры с Росгвардией о дополнительной защите наших сотрудников», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший врач «Станции скорой медицинской помощи» Дарья Шлезингер.

На третьем месте Ярославский филиал ФГУП «Почта России», шесть сотрудников которой пострадали при исполнении служебных обязанностей. Чаще всего почтальоны становятся жертвами нападения животных. Четвертое место занимает ОАО «Тутаевский моторный завод», где превалируют травмы опорно-двигательного аппарата. Всего с начала года на территории области произошло 232 несчастных случая на производстве, из которых 197 на данный момент признаны Ярославским региональным отделением Фонда социального страхования страховыми.