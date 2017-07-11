Ростов-на-Дону, 11 июля, 2017, 17:17 — ИА Регнум.

В связи с переходом на новый порядок расчётов за потребленную воду ростовчане всё чаще задаются теми или иными вопросами. Зачастую горожанам в новых квитанциях, поступивших от АО «Ростовводоканал», приписывают несуществующие долги. Абоненты вынуждены выстаивать многочасовые очереди, чтобы доказать необоснованность образовавшейся задолженности, передает ИА REGNUM 11 июля.

Gradkostroma.ru Счетчики горячей и холодной воды

Подтверждающие фотографии появляются в социальных сетях регулярно. Так, например, в одной из самых популярных групп города-миллионника в социальной сети «ВКонтакте» появились снимки об аншлаге в одном из расчётных центров «Водоканала». Здесь очередь достигает 300 человек.

«Очередь в «Одно окно» в прямом смысле слова, видимо», — прокомментировал фотографию один из интернет-пользователей.

Некоторые комментаторы посоветовали людям, стоящим в очереди, оплатить услугу с помощью онлайн-сервисов, но большинство ростовчан отмечают, что такая возможность внести деньги за воду вот уже несколько дней как не работает.

Случаи, когда жители Ростова-на-Дону падают в обморок, выстаивая многочасовые очереди, — не редкость. Стоит ещё также учесть, что любой работающий горожанин покинуть свое рабочее место на целый день, чтобы совершить оплату за потребленный ресурс, просто не имеет возможности.

Отметим, в мае 2017 года АО «Ростовводоканал» принёс извинения за доставленные горожанам неудобства, связанные с переходом на прямые расчеты и получением новой квитанции.

«К сожалению, в любой переходный период бывают сложности. Не удалось и нам избежать их. В ряде случаев квитанции вызвали у абонентов вопросы и многочисленные обращения в пункты приёма службы «Одно окно», что привело к очередям. Для разрешения сложившейся ситуации Водоканал продлил режим работы на один час и ввёл дополнительный приемный день», — попросили прощения специалисты у горожан.