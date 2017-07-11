Черкесск, 11 июля, 2017, 16:55 — ИА Регнум. ОЭЗ, расположенная в Зеленчукском и Урупском районах Карачаево-Черкесии, входит в состав Северо-Кавказского туристического кластера. Она создана для строительства всесезонного туристско-рекреационного курорта «Архыз», которое началось в августе 2011 года. Первых туристов «Архыз» принял уже зимой 2013−2014 годов. За три прошедших сезона количество туристов выросло до 200 тыс. человек в год.

Arhyz-resort.ru Курорт «Архыз»

За это время на территории ОЭЗ в Карачаево-Черкесии зарегистрировано 24 резидента, что составляет 171% от плановых показателей. Только в 2016 году в «Архызе» зарегистрировано семь новых резидентов ОЭЗ, что на 75% превысило запланированное количество. Эффективность особой экономической зоны составила 87%, что, по мнению специалистов Минэкономразвития РФ, достаточно хороший результат.

С момента открытия особой экономической зоны в Чечне, которая создана для строительства курорта «Ведучи» в Итум-Калинском районе, был зарегистрирован всего один резидент — ООО «Ведучи». Тем не менее это составило 100% от плановых заданий.

Однако этим резидентом было создано всего восемь рабочих мест, а объем инвестиций составил 8,31 млн рублей или 2% от плановых значений, отмечается в отчете Минэкономразвития. Показатель эффективности ОЭЗ в Чечне составил в 2016 году 8%, что признано неэффективным.

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В Карачаево-Черкесии за счет средств федерального и республиканского бюджета была построена вся инженерная инфраструктура курорта. Инвесторы вложили свои средства в строительство гостиниц в поселках «Романтик» и «Лунная поляна». Уже построены три гостиницы, три канатные дороги, лыжные трассы, сервис-центры, сеть ресторанов и пунктов общественного питания, сообщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Реализация проекта продолжается: ведется возведение еще нескольких гостиниц разного класса, строятся горнолыжные трассы, три очереди канатной дороги гондольного и кресельного типа протяженностью 5 км.

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В Чечне строительство ведется гораздо более медленными темпами. Сроки запуска горнолыжного курорта были перенесены с 2015 года на 2017 год. Изначально в проект планировалось вложить 14,5 млрд рублей частных инвестиций и банковских кредитов. Планировалось построить пятизвездочный отель и 20 шале, 19 трасс. Курорт рассчитан на прием около 4,8 тыс. отдыхающих одновременно.

В августе 2016 года глава республики Рамзан Кадыров обратился к министру финансов Антону Силуанову за помощью в реализации проекта. Он просил оказать содействие в вопросе докапитализации ОАО «Курорты Северного Кавказа» для строительства внутренней инфраструктуры курорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Счетная палата РФ признала деятельность особой экономической зоны «Северо-Кавказский туристический кластер» неэффективной. По итогам проверки было установлено, что за весь период реализации проекта туристического кластера в СКФО было направлено более 21,903 млрд рублей. Всего первоначально правительство планировало выделить из федерального бюджета на развитие инфраструктуры туристического кластера Северного Кавказа около 60 млрд рублей.

При этом по состоянию на 1 января 2016 года, по данным АО «КСК», объем направленных резидентами особых экономических зон инвестиций составил всего 553 млн рублей, а объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней — 20,9 млн рублей.

За время действия ОЭЗ в северокавказском регионе было создано всего лишь 119 рабочих мест, что составляет 0,02% от численности всего экономически активного населения муниципальных образований, на территории которых расположена особая экономическая зона «Северо-Кавказский туристический кластер».

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