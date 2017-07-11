Мадрид, 11 июля, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует инвестировать 300 миллиардов долларов в ближайшее десятилетие в разведку нефтегазовых месторождений и адаптацию технологий добычи и переработки в соответствии с требованиями нынешней ситуации на рынке черного золота, сообщает испанский информационно-аналитический портал El Econimista.

David Foster Добыча нефти у берегов Саудовской Аравии. 1950

«По мнению Амина Нассера, президента и исполнительного директора компании, высказанному им в 2016 году на энергетической конференции, проходившей в Стамбуле, в годы кризиса и депрессии нефтяной сектор потерял до 1 триллиона долларов. Новых месторождений было открыто крайне мало, что обещает в перспективе превышение запроса над производством и, вследствие этого, рост цен. Мир будет нуждаться, по меньшей мере, в ежедневной добыче 20 миллионов баррелей в ближайшие пять лет», — пишет издание.

«Что касается газа, то Saudi Aramco в течение последующих десяти лет планирует увеличить его добычу вдвое, доведя до 651 миллиона кубометров в сутки. Это увеличение будет спровоцировано все увеличивающимся удельным весом газа в сфере производства электроэнергии. Использование угля постепенно снижается из-за того, что он намного сильнее загрязняет окружающую среду, чем другие виды топлива, газ же наименее вреден, — отмечают аналитики портала. — В самой Саудовской Аравии 70% всего вырабатываемого электричества производится с помощью газа. Это самый высокий показатель среди стран G20».

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