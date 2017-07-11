Йокосука, Япония, 11 июля, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Полученные эсминцем повреждения требуют ремонта в условиях сухого дока, где будет завершена оценка нанесённого столкновением ущерба.

Naval Surface Warriors На борту ракетного эсминца «Фитцджеральд» ВМС США

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный эсминец США в ночь на 17 июня в 56 морских милях к юго-западу от города Йокосука (Япония) столкнулся с тяжёлым контейнеровозом, шедшим под флагом Филиппин.

В результате столкновения сухогруз серьёзных повреждений не претерпел. Эсминец ВМС США получил пробоину в правом борту, но остался на плаву.

Трое американских военных моряков, включая командира эсминца Брайса Бенсона, были госпитализированы. Семеро членов экипажа погибли в затопленных отсеках корабля.

Справка ИА REGNUM : Ракетный эсминец «Фитцджеральд» проекта «Арли Бёрк» спущен на воду в январе 1994 года. Включен в боевой состав ВМС США 14 октября 1995 года. В 2000-х годах был модернизирован и довооружен зенитными управляемыми ракетами большой дальности SM-3.