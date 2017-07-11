Борзя, Забайкальский край, 11 июля, 2017, 16:19 — ИА Регнум. В городе Борзя Забайкальского края на пикет вышли технические работники детских садов и школ, которые возмущены уровнем оплаты труда. Участники пикета утверждают, что им платят только минимальный размер заработной платы, то есть 7 800 рублей, с которого, плюс ко всему, высчитывается подоходный налог.

Дарья Антонова ИА REGNUM Занятия в детском саду

В прошлом году пикетчики обратились в суд с иском о том, чтобы «на руки» им выдавали именно МРОТ, а не МРОТ с вычетом налога на доходы физлиц. Сначала суд встал на их сторону, однако затем решение было пересмотрено.

«С каждым 1 января и 1 июля жизнь становится все дороже — повышается всё, только не заработная плата», — цитирует возмущенных горожан ГТРК «Чита».

К участникам акции протеста вышли руководители города, которые попытались объяснить, что от местной власти в этом вопросе ничего не зависит.

«Очень много у нас в Борзе учреждений, которые столкнулись с понижением зарплаты. И всех мучал один вопрос — как жить на этот мизер? Мы все стояли на жаре, всматриваясь в лица людей, пришедших на пикет, понимаешь: люди пришли отстаивать свои права, каждый из нас уже подавал в суды, пытаясь доказать свое право получать зарплату в размере прожиточного минимума — чего требует простая человеческая логика, но… В судах человеческая логика не работает. Обращения нами написаны в различные инстанции, которых у нас пруд пруди, вот только результата пока никакого нет. Ни от отправленных обращений, ни от судов. «От такого МРОТ любой умрет», «На МРОТ не проживешь» — это просто крик души, вот только будет ли он услышан?», — задается вопросом один из пикетчиков.