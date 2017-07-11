Москва, 11 июля, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Впервые в официальной структуре по противодействию терроризму вместе будут работать представитель РФ и представитель США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), комментируя создание в ПА ОБСЕ спецкомитета по противодействию терроризму.

OSCE Parliamentary Assembly Летняя сессия ПА ОБСЕ в Минске

«На ПА ОБСЕ был создан специальный комитет по противодействию терроризму. Уже принято решение о руководстве этого комитета. Председателем его будет представитель Греции, у него будет четыре заместителя, в том числе одним из них будет (депутат Госдумы) Николай Ковалев», — сказал Мельников.

«Примечательно то, что это первый случай, когда в официальной структуре, в которой будут заниматься вопросами противодействия терроризму, вместе будут работать представитель России и представитель США», — сказал первый вице-спикер, уточнив, что США будет представлять Ричард Хадсон.

Летняя сессия ПА ОБСЕ проходила в Минске с 5 по 9 июля 2017 года.