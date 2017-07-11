Псков, 11 июля, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил важность общественного контроля за ходом Единого дня голосования 10 сентября и всей избирательной кампании 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре региональной администрации, об этом он заявил сегодня, 11 июля, на заседании Общественной палаты Псковской области, на котором обсуждался ход подготовки к муниципальным выборам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«Именно от вас, от общественников, будет зависеть прозрачность кампании и её легитимность», — заявил Андрей Турчак.

Члены Общественной палаты Псковской области примут участие в организации общественной «горячей линии» связи с избирателями, куда смогут обращаться жители области, столкнувшиеся с нарушениями их избирательных прав. Кроме того, они делегируют своих наблюдателей на участки.

По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова, в этом году на 50 избирательных участках города Пскова будут установлены урны для электронной обработки избирательных бюллетеней, на десяти — средства видеонаблюдения, онлайн-трансляция будет проводиться на официальном сайте города Пскова.

Кроме того, 35% избирательных участков области будут оснащены оборудованием для считывания QR-кода (двумерный штрих-код) с протокола об итогах голосования, что позволит ускорить процессы заполнения протоколов об итогах голосования в системе ГАС «Выборы», а также исключить технические ошибки при вводе данных.

Напомним, 10 сентября в Псковской области завершатся 38 избирательных кампаний. Состоятся выборы глав семи муниципальных районов (Дедовичского, Порховского, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского и Пыталовского), депутатов городских дум Пскова и Великих Лук, депутатов районных собраний, городских и сельских поселений, а также довыборы депутатов Псковского областного собрания под одномандатному избирательному округу № 8 (этот округ охватывает город Великие Луки).

В списках избирателей — 508 тыс. человек.