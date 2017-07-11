Самара, 11 июля, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области», обвиняемого в даче взятки в крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона, обвиняемый с момента задержания находится под стражей.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

«По версии следствия, 24 марта 2017, примерно в 13:40 злоумышленник на территории АЗС в Кировском районе Самары передал начальнику отделения по противодействию незаконной миграции регионального ГУ МВД 100 тыс. рублей в качестве первой части взятки на общую сумму 700 тыс., — пояснили в ведомстве. Деньги предназначались за неприменение входящих в его полномочия мер административной ответственности в случае выявления правонарушений в сфере миграционной деятельности»

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в федеральный суд Кировского района города Самары для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении учредителя региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» Анзора Апшева было возбуждено в марте. Его задержание проведено в рамках оперативно-разыскного мероприятия.