* ОУН-УПА — запрещённая в России организация

Львов, Украина, 11 июля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. 91-летний председатель Яворовского братства ОУН — УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Петр Вушко скончался во время выступления перед памятником Роману Шухевича во Львовской области Украины. Об этом сообщает издание Yavir.net.

Иван Шилов ИА REGNUM Шухевич

Инцидент произошел в воскресенье, 9 июля, в поселке Краковец.

«9 июля в поселке Краковец Яворовского района скончался глава ячейки ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Петр Вушко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вушко потерял сознание на глазах у многочисленных участников акции. К руководителю ячейки тут же подошли сотрудники медицинских служб, однако спасти пожилого мужчину не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая 2015 года на Украине вступил в силу закон «О правовом статусе и памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке». Среди длинного списка военных и общественно-политических объединений числятся Организация украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Украинская повстанческая армия (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).