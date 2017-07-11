Ставрополь, 11 июля, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В городе Минеральные воды Ставропольского края перед судом предстанет начальник подразделения РЖД. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере и нарушении интересов организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По версии следствия, начальник управления решил пойти в обход договора ОАО «РЖД» с ООО «Крона» на демонтаж пускового комплекса станций Овечка — Минеральные Воды. Обвиняемый и его заместитель договорились с компанией, что за взятку в 600 тыс. рублей демонтируют объект силами своих сотрудников.

После получения средств обвиняемый и его подельник были задержаны.

В Южном следственном управлении на транспорте отметили, что своими действиями начальник подразделения причинил ущерб ОАО «РЖД» в сумме 166,5 тысяч рублей и препятствовал содержанию и ремонту контактной сети, что создавало угрозу безопасности движения поездов.

Отметим, что под следствием в июле 2017 года оказался еще один начальник подразделения РЖД. В Приамурье руководитель одного из подразделений погрузочно-разгрузочных работ Забайкальской железной дороги подозревается в подкупах.

Следствие предполагает, что он брал откаты с коммерческих организаций за беспрепятственную отправку поездом контейнеров с черным и цветным металлом. Общая сумка взяток превышает 200 тыс. рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.