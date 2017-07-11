Москва, 11 июля, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает провести в Госдуме парламентские слушания по вопросу отмены роуминга внутри РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

«Коль скоро есть разные точки зрения, я выступаю с инициативой, буду обращаться к председателю (Госдумы Вячеславу Володину) — надо проводить парламентские слушания», — сообщил Миронов в ходе брифинга.

Ранее парламентарии фракции внесли в Госдуму законопроект об отмене внутрисетевого роуминга. Аналогичный законопроект внесли депутаты фракции ЛДПР.

«Но мы видим позицию Минсвязи, которое ни много ни мало, которое обвиняет нас, авторов инициативы, в том, что мы покушаемся на социальное равенство и мы как бы вводим очень большое социальное напряжение этой инициативой», — отметил депутат Госдумы.