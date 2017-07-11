Рязань, 11 июля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Советский суд Рязани рассмотрит иск прокуратуры, в котором ведомство просит признать незаконным требование оснащать автобусы и маршрутки терминалами для оплаты проезда. Как 11 июля сообщает пресс-служба суда, прокуратура настаивает, что мера противоречит Конституции РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

Иск поступил в суд 6 июля. В нем прокуратура настаивает на признании недействующими двух пунктов приложения к постановлению администрации г. Рязани от 12 декабря 2016 года № 5463 «Об установлении требовании к осуществлению перевозок по нерегулярным тарифам по маршрутам регулярных перевозок на территории города Рязани». Согласно этим пунктам, перевозчики обязаны установить мобильные терминалы автоматизированной системы оплаты проезда, а также обеспечить возможность заплатить за проезд картой.

В прокуратуре уверены, что таким образом администрация города предоставляет некоторым жителям льготы, которые должны финансироваться за счет местного бюджета. Следовательно, перекладывание ответственности на плечи перевозчиков — незаконно.

«Возложение органом местного самоуправления обязанностей по оснащению транспортных средств соответствующим оборудованием на хозяйствующих субъектов является не соответствующим федеральному законодательству, обременительным и нарушающим право неопределенного круга лиц на гарантированное Конституцией Российской Федерации свободное использование имущества для предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

Суд рассмотрит иск 25 июля.

ИА REGNUM напоминает, что с октября 2016 года жители Рязани могут оплатить проезд с помощью электронной карты. Изначально оборудование было установлено в МУПах «Автоколонна 1310» и «Управление Рязанского троллейбуса». С 1 июня система должна заработать еще в 260 автобусах и маршрутках. Всего в городе примерно 1000 маршруток и автобусов. Полностью внедрить систему планировали к концу 2017 года.

Однако нововведения вызвали многочисленные скандалы. Сначала запротестовали перевозчики. По некоторым данным, 1 июня в забастовке приняли участие примерно 300 водителей.

Позже стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника городского управления транспорта Андрея Каплинского. Чиновник подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Следствие считает, что чиновник, используя свое служебное положение, не хотел выдавать четырем организациям и трем ИП, которые работали в сфере перевозки пассажиров, карты маршрутов из-за отсутствия в автобусах терминалов автоматизированной системы оплаты проезда. Кроме того, Каплинский требовал от перевозчиков выделить пассажирский транспорт и заключить договоры с некоторыми юрлицами.